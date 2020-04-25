Беглов поздравил директора библиотеки Маяковского с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем директора Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского Зою Чалову, сообщается на сайте Смольного.

Беглов отметил, что Чалова за годы работы завоевала "репутацию высочайшего профессионала библиотечного дела". По его словам, библиотека стала "крупнейшим ​ современным ​ ​просветительским и образовательным центром" благодаря проектам, реализованным по ее инициативе. Он упомянул открытие мультимедийного центра, Центра восточных культур, филиалы в районе и развитие международных связей.

Беглов поблагодарил Чалову за "преданное служение петербургской культуре" и пожелал ей здоровья, новых идей и достижений.

Зоя Чалова возглавляет библиотеку Маяковского на протяжении 30 лет. 25 апреля ей исполняется 80 лет.

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