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13:23

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 74 тысячи человек

фото ЗакС политика Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 74 тысячи человек

За последние сутки в России зафиксировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших увеличилось до 74588 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большая часть случаев снова пришлась на Москву и Подмосковье: 2612 и 605 соответственно. В Петербурге за минувший день стало известно о 215 заболевших. В Мурманской области заразились еще 193 человека.

В Ленобласти зафиксировано еще 43 случая. 21 человек заболел в Калининградской области, 15 – в Новгородской, 12 – в Псковской, 10 – в Архангельской. В Вологодской области заразились еще 9 человек, в Коми – 8, в Карелии – 5.

Умерли за последние сутки 66 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов – 681. 6250 человек за все время выздоровели.

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