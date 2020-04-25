Музыканта Максима Леонидова задержали в парке за прогулку с женой и собакой

Полицейские задержали в Шуваловском парке музыканта, одного из основателей бит-квартета "Секрет" Леонида Максимова, сообщил в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, Максимова отвезли в 49-й отдел полиции в Парголово. Сам музыкант в разговоре с "Фонтанкой.ру" рассказал, что гулял в парке с собакой, когда к нему подошли полицейские.

"Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими, погрузили в него. И отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол", - сказал Максимов.

Максимов младше 65 лет, парк не входит в число закрытых для посещения, а пункт в постановлении Смольного о режиме самоизоляции о том, что не стоит отходить от дома дальше, чем на 100 метров, носит рекомендательный характер, напомнил Вишневский.

Обновлено 14:19 Вишневский сообщил, что Максимова отпустили из отдела полиции.

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