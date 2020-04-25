СМИ: Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, депутата увезли на скорой накануне. Он не участвовал в возложении цветов к мавзолею 22 апреля в день 150-летия Владимира Ленина, отсутствовал на заседании 17 апреля.

Также, по данным агентства, коронавирусная инфекция подтвердилась у четырех водителей, работающих с депутатами Госдумы. Ранее от своего водителя заразился депутат Леонид Калашников. По словам источник, речь идет о водителях, которые не прикреплены конкретно к какому-либо из парламентариев.

На 25 апреля в России известно о 74,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.