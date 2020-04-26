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10:30

В Красноярске выступавшая против приёма COVID-больных главврач госпиталя выпала из окна

фото ЗакС политика В Красноярске выступавшая против приёма COVID-больных главврач госпиталя выпала из окна

Врио главврача красноярского госпиталя ветеранов войн выпала из окна своего кабинета, расположенного на пятом этаже медучреждения, уведомляет ТВК "Красноярск", ссылаясь на источник.

По информации издания, несчастный случай произошел во время её совещания с краевым министром здравоохранения Борисом Немиком, на котором обсуждалось переоборудование одного из корпусов госпиталя под коронавирусный обсерватор.

Женщина выступала активно против данной инициативы, апеллируя к нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) и "общей неподготовленности персонала" медучреждения, однако эти доводы не убедили оппонента.

"Возможно, что именно эти обстоятельства подтолкнули женщину совершить отчаянный поступок", - предположили в ТВК "Красноярск".

Главврача в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Некоторое время назад замминистра здравоохранения Красноярского края Валентина Игнатенко на встрече с врачами региональных больниц заявила, что медики обязаны сами обеспечивать себя СИЗ, посоветовав им шить бахилы.

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