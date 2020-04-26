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11:13

Экоактивиста из Вологды вызвали в полицию из-за его протестной активности в период самоизоляции

фото ЗакС политика Экоактивиста из Вологды вызвали в полицию из-за его протестной активности в период самоизоляции

Вологодского экозащитника Евгения Доможирова вызвали в отдел полиции для составления протокола о нарушении режима самоизоляции: поводом, как он считает сам, послужила его протестная активность, извещает "Северо-Запад.МБХ медиа".

"Меня вызвали в полицию для составления протокола на 29 апреля по новой коронавирусной статье из-за моих протестов по застройке сквера. Это абсолютно политические мотивы по распоряжению сверху", - уверен активист.

Доможиров выступает против уплотнительной застройки сквера с прудом на улице Ярославской. Там инвестор намеревается возвести детсад, однако, как отмечает экозащитник, недостатка в этих учреждениях в районе нет, а вот мест для досуга - мало. Вокруг Доможирова консолидировались местный жители, также неравнодушные судьбе зеленой зоны.

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Все новости:  COVID 
12:10 Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

11:13 Экоактивиста из Вологды вызвали в полицию из-за его протестной активности в период самоизоляции

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