Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

За минувшие сутки количество граждан России, подхвативших COVID-19, увеличилось на 6361 человека: таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки 80 949, уведомляет оперативный штаб.

С момента начала эпидемии скончались 747 россиян (плюс 66 за сутки). Излечились от заболевания 6767 человек (плюс 517 за сутки).

По Северо-Западу ситуация выглядит следующим образом: в Северной столице выявили ещё 151 заболевшего (всего 3077), плюс 4 летальных исхода (всего 27), в Ленобласти - плюс 42 инфицированных (всего 700); в Мурманской области - плюс 105 (всего 961), в Калининградской области — плюс 26, в Новгородской области — плюс 25, в Архангельской области — плюс 20, в Коми — плюс 17, в Псковской области — плюс 17, в Смоленской области — плюс 10, в Вологодской области — плюс 7, в Карелии — плюс 2, в НАО — плюс 1.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 2,9 млн человек. Жертвами заболевания стали свыше 203 тысяч граждан.