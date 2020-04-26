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13:50

Ксения Собчак приобрела долю в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

фото ЗакС политика Ксения Собчак приобрела долю в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

Блогер и ведущая программ на ТВ Ксения Собчак стала владелицей доли бизнеса по добыче крабов на территории Дальнего Востока, передает РБК.

По её словам, обозначенным видом предпринимательства она заинтересовалась в 2016 году после того, как работники рыбокомбината "Островной" известили Владимира Путина о ненадлежащих условиях труда. На тот момент губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (ныне - глава Приморского края) поручил изучить проблемы фабрики бизнесмену Олегу Кану, который, отметила Собчак, "решил все задачи и поставил комбинат на ноги" посредством помощи фонда "Родные острова".

"Мы начали общаться с Олегом на этой почве, благотворительности. <…> Поэтому, когда Игорь Соглаев, мой давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями, предложил мне войти с ним в бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, который тем более когда-то основал Олег вместе со своим другом и партнером Димой Пашовым, я согласилась", - пояснила Собчак.

Цену сделки медиадива озвучить отказалась, уточнив, что для неё она была "внушительной". В проекте она представляет собой сторону фининвестора, тогда как Соглаев управляет стратегическим развитием предприятия.

В свою очередь, Олег Кан какого-либо отношения к бизнесу не имеет, утверждает Собчак, продолжая лишь оказывать консультационные услуги в сфере менеджмента - "как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли". В свое время Кан основал "Курильский универсальный комплекс", однако пару лет назад вышел из бизнеса, продав его своей экс-супруге.

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