Роспотребнадзор - россиянам: Не срывайтесь и оставайтесь дома на майские праздники

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам не покидать своих обиталищ на вермя грядущих майских праздников: советами чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия ".

"Мы должны эти праздничные дни оставаться дома. Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика, пик - это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники - это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы начали", - цитирует изречение Поповой "Эхо Москвы".

Ранее, напомним, призывали россиян оставаться дома на грядущие праздники и в Министерстве здравоохранения.

Будет ли продлен режим самоизоляции, в течение недели объявит президент Владимир Путин, уведомил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Пока режим действует до 30 апреля.

На сегодняшний день в РФ зафиксирована почти 81 тысяча заболевших коронавирусной инфекцией.