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9:22

Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы оказались заражены коронавирусом, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителя медучреждения.

Также больница начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией на день раньше, чем планировалось: уже с 27 апреля. По словам представителя больницы, всех пациентов перевели в другие стационары.

Ранее умерли двое заболевших коронавирусной инфекцией врачей, оба работали в Александровской больнице. Это заведующий отделением нейрохирургии №2 Алексей Филиппов и врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Всего в Петербурге на 26 апреля было известно о 3077 заболевших.

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