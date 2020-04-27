Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы оказались заражены коронавирусом, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителя медучреждения.

Также больница начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией на день раньше, чем планировалось: уже с 27 апреля. По словам представителя больницы, всех пациентов перевели в другие стационары.

Ранее умерли двое заболевших коронавирусной инфекцией врачей, оба работали в Александровской больнице. Это заведующий отделением нейрохирургии №2 Алексей Филиппов и врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Всего в Петербурге на 26 апреля было известно о 3077 заболевших.