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9:53

В новой редакции КоАП появится наказание за лай собаки ночью

фото ЗакС политика В новой редакции КоАП появится наказание за лай собаки ночью

Министерство юстиции опубликовало таблицу поправок к новой редакции КоАП, внимание на это обратил "Коммерсантъ".

В кодексе пропишут отдельный состав за нарушение тишины с 23:00 до 7:00. Такое правонарушение будет считаться мелким хулиганством и караться штрафом в 2 тысячи рублей или предупреждением. По словам замглавы Минюста Дениса Новака, наказывать будут не только за громкую музыку или ремонт в неположенное время, но и если человек ничего не сделал для того, чтобы прекратить шум.

"Например, гражданин оставляет в квартире собаку, которая громким лаем или воем ночью беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей сигнализации автомобиля",— пояснил Новак.

Поправку раскритиковал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он заметил, что и маленькие дети, и животные могут плакать, когда они заболели или им плохо.

"Как человек может заставить их замолчать? Либо эта норма будет мертвой и не будет реализована, либо будет сталкиваться с постоянным оспариванием", - считает Бурматов.

Новая версия кодекса не предусматривает таких масштабных ужесточений для водителей, как первая. Минюст обещал не увеличивать действующие штрафы. Максимальное количество часов обязательных работ, которые могут назначить нарушителю, будет снижено с 200 до 60: например, за вождение автомобиля без прав.

Минюст опубликовал проект нового КоАП в январе. Тогда глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников раскритиковал его, заявив, что он "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству". В "Единой России" заявили, что видят в нем ужесточение репрессивных механизмов.

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