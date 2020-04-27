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10:24

Песков надеется на выход РФ на плато по коронавирусу к середине мая

фото ЗакС политика Песков надеется на выход РФ на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что, по его мнению, эпидемия коронавируса в стране продлится недолго.

По мнению Пескова, все вернется в норму уже через пару месяцев. В пример он привел ситуацию в Италии и Испании, заметив, что у России с ними сопоставимая динамика по заболеваемости, а критическая фаза там продолжалась "максимум полтора месяца".

"Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", - считает Песков.

У тех, кто потерял своих близких из-за коронавируса или сам серьезно переболел, тяготы не забудутся, заметил Песков, к тому же нужно будет работать над тем, чтобы уменьшить последствия пандемии.

"Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", - сказал Песков.

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