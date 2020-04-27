18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:23

УФАС возбудило дело о картеле на рынке социального питания

фото ЗакС политика УФАС возбудило дело о картеле на рынке социального питания

Петербургское управление ФАС обнаружило признаки картельного сговора на рынке социального питания между ООО под названиями "Вкус", "Сендо", "Торгово-Закупочная База" и "Компания Балтфуд" и возбудило против них против них антимонопольное дело.

Согласно его материалам, компании, специализирующиеся на организации питания в госучреждениях, имели в штате одних и тех же сотрудников, которые регулярно обсуждали между собой госзакупки по e-mail.

Общая сумма освоенных четырьмя фирмами контрактов насчитывает около 59,7 млн рублей. Антимонопольщики подозревают их в нарушении закона о конкуренции.

Первоначально на потенциальных участников картеля пожаловалось бюро расследований петербургского ОНФ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
11:27 Макаров поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма

11:23 УФАС возбудило дело о картеле на рынке социального питания

10:51 Число зараженных коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек

10:24 Песков надеется на выход РФ на плато по коронавирусу к середине мая

9:53 В новой редакции КоАП появится наказание за лай собаки ночью

9:22 Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

26 апреля, 18:00 Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

26 апреля, 17:31 Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова

26 апреля, 17:00 Песков не исключил новое обращение Путина к россиянам

26 апреля, 16:25 Шишкина призывает Беглова учредить список медиков, павших в борьбе с коронавирусом

26 апреля, 15:45 В Петербурге скончался ещё один врач Александровской больницы: у него подтвердили COVID-19

26 апреля, 14:47 Роспотребнадзор - россиянам: Не срывайтесь и оставайтесь дома на майские праздники

26 апреля, 13:50 Ксения Собчак приобрела долю в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

26 апреля, 12:52 Петербургские врачи не пользуются технологией переливания крови для лечения COVID-19

26 апреля, 12:10 Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru