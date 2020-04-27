УФАС возбудило дело о картеле на рынке социального питания

Петербургское управление ФАС обнаружило признаки картельного сговора на рынке социального питания между ООО под названиями "Вкус", "Сендо", "Торгово-Закупочная База" и "Компания Балтфуд" и возбудило против них против них антимонопольное дело.

Согласно его материалам, компании, специализирующиеся на организации питания в госучреждениях, имели в штате одних и тех же сотрудников, которые регулярно обсуждали между собой госзакупки по e-mail.

Общая сумма освоенных четырьмя фирмами контрактов насчитывает около 59,7 млн рублей. Антимонопольщики подозревают их в нарушении закона о конкуренции.

Первоначально на потенциальных участников картеля пожаловалось бюро расследований петербургского ОНФ.