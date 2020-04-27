Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма.

По мнению Макарова, главная задача – это "усвоить уроки истории и не допустить повторения роковых ошибок прошлого". Он заявил, что опорой ЗакСа как высшего представительного органа власти в Петербурге "являются демократическое принципы, а главной задачей петербургских депутатов – обеспечение законных прав и интересов каждого горожанина". Петербуржцам спикер пожелал здоровья, благополучия, стабильности и успехов в труде.

27 апреля 1906 года начала работу Госдума.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.