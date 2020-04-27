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11:27

Макаров поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма

фото ЗакС политика Макаров поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Днем российского парламентаризма.

По мнению Макарова, главная задача – это "усвоить уроки истории и не допустить повторения роковых ошибок прошлого". Он заявил, что опорой ЗакСа как высшего представительного органа власти в Петербурге "являются демократическое принципы, а главной задачей петербургских депутатов – обеспечение законных прав и интересов каждого горожанина". Петербуржцам спикер пожелал здоровья, благополучия, стабильности и успехов в труде.

27 апреля 1906 года начала работу Госдума.


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