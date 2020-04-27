Карельского историка Юрия Дмитриева наградили премией шведского фонда

Карельский историк Юрий Дмитриев, возглавляющий региональное отделение "Мемориала", получил от шведского фонда памяти Анны Дальбек премию за гражданское мужество в борьбе за права человека. В денежном выражении награда представляет собой 50 тысяч шведских крон (что эквивалентно примерно пяти тысячам долларов).

Фонд основан в честь шведской активистки движения Amnesty International.

Юрия Дмитриева несколько лет держат в СИЗО по обвинениям, связанным с педофилией. Первое дело, "рассыпавшееся", было связано с порнографией: историк, воспитывая приемную дочь, якобы снимал ее на камеру для противозаконных целей. По второму делу, из-за которого его держат под стражей до сих пор, ученому приписывают растление все той же приемной дочери.

В защиту Дмитриева, всю жизнь изучающего политические репрессии советского времени, выступают правозащитники и деятели со всего мира, настаивая на том, что дела против него полностью сфабрикованы.