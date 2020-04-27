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12:39

Карельского историка Юрия Дмитриева наградили премией шведского фонда

фото ЗакС политика Карельского историка Юрия Дмитриева наградили премией шведского фонда

Карельский историк Юрий Дмитриев, возглавляющий региональное отделение "Мемориала", получил от шведского фонда памяти Анны Дальбек премию за гражданское мужество в борьбе за права человека. В денежном выражении награда представляет собой 50 тысяч шведских крон (что эквивалентно примерно пяти тысячам долларов).

Фонд основан в честь шведской активистки движения Amnesty International.

Юрия Дмитриева несколько лет держат в СИЗО по обвинениям, связанным с педофилией. Первое дело, "рассыпавшееся", было связано с порнографией: историк, воспитывая приемную дочь, якобы снимал ее на камеру для противозаконных целей. По второму делу, из-за которого его держат под стражей до сих пор, ученому приписывают растление все той же приемной дочери.

В защиту Дмитриева, всю жизнь изучающего политические репрессии советского времени, выступают правозащитники и деятели со всего мира, настаивая на том, что дела против него полностью сфабрикованы.

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