Песков призвал дождаться нового обращения Путина к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о планах президента Владимира Путина обратиться к россиянам по поводу ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции призвал просто его дождаться, передает РИА "Новости".

"Что касается обращения президента, давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий", - сказал Песков.

Ранее Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Путин, вероятнее всего, на неделе с 27 апреля по 3 мая выступит с новым обращением к россиянам. Песков упомянул, что в заявлении будет "оценка наших перспектив" по эпидемии.