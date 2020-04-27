Руководителя СМИ назначили советником губернатора Мурманской области

В Мурманской области впервые в истории пост губернаторского советника получил руководитель СМИ. Речь идет о Дмитрии Высоцком, вогзглавляющем местное информагентство "СеверПост.ru", сообщает ТАСС. Нового назначенца уже представил коллегам глава области Андрей Чибис. Высоцкий займется информационной политикой.

"Давайте сделаем так, чтобы в четкой и слаженной сцепке мы работали для того, чтобы информировать наших людей о том, что мы делаем, зачем мы делаем, и очень четко видеть и чувствовать те проблемы, на которые власть должна реагировать", - призвал подчиненных Чибис на совещании регионального правительства.

Свое предложение он считает особенно важным и актуальным в связи с тем, что в России еще не пройден пик пандемии коронавируса. В Мурманской области заражены инфекцией 989 граждан и умерло четверо пациентов с ней.