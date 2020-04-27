Комитет финансов намерен до майских праздников отправить корректировку бюджета на антикоррупционную экспертизу

Комитет финансов планирует до начала майских праздников направить корректировку бюджета Петербурга на 2020 год на антикоррупционную экспертизу, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Там же заявили, что в настоящий момент сроки принятия изменений в бюджет города не сдвигаются - как и ранее документ хотят внести в Законодательное собрание в середине мая.

- На днях мы планируем вывесить корректировку на антикоррупционную экспертизу на сайт комитета. Соответственно, по процедуре она висит две недели. И уже в мае на заседании правительства мы ее представляем, а потом уже вносим в ЗакС, - рассказали в пресс-службе.

Депутат городского парламента от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что внесение корректировки откладывается. Об этом парламентарию рассказали в аппарате представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова.

- Я потом спрашивал в аппарате у Шестерикова: "Что с бюджетом?", потому что обещали корректировку внести в ближайшее время, но мне сказали, что в мае они, видимо, не успевают и это не раньше июня месяца только внесут. В общем, плохо, потому что это значит, что изменения в бюджет вступят в силу только в июле, а все эти деньги нужны сейчас, - заявил Вишневский.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бюджет Петербурга может недополучить около 60 млрд рублей из-за нестабильности российской экономики и принятых мер по борьбе с распространением коронавируса. При этом, ранее установленный профицит бюджета составляет 52,8 млрд рублей.

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