Руководители петербургских медучреждений назначены советниками губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил нескольких руководителей медицинских учреждений города своими советникам на общественных началах, сообщается на сайте Смольного.
Советниками губернатора стали гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмахова Евгений Шляхто, главврач детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины Автандил Микава, декан факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ Юрий Щербук, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга Александр Кужель.
Ранее советником губернатора на общественных началах также был назначен Эдуард Айламазян, бывший глава Институт акушерства и гинекологии имени Отта.
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