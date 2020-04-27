Бывший замминистра культуры Пирумов останется под домашним арестом на полгода

Куйбышевский суд Петербурга продлил домашний арест бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову и другим фигурантам дела о мошенничестве на полгода, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Пирумов, а также председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов останутся под домашним арестом до 15 октября. Финансовому директору "Горизонта" Юлии Бегезе меру пресечения в виде запрета определенных действий оставили без изменений на время судебного разбирательства.

Также суд передал дело по подсудности в Никулинский суд Москвы. Именно столичный суд рассмотрит дело по существу.

Пирумова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия он в в 2015 году совместно с экс-директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисом Мазом создали преступное сообщество, чтобы похитить бюджетные деньги, выделенные на реконструкцию Эрмитажа. Тогда же подконтрольное им ООО "МехСтройТранс" заключило контракт с Эрмитажем на выполнение строительно-монтажных работ в музее. По оценке следствия, обвиняемые похитили более 900 млн рублей, а впоследствии путем многочисленных финансовых операций и иных сделок легализовали 800 млн рублей из них.