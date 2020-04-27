ГМЗ "Царское село" готовится к снижению числа посетителей после открытия

Руководство государственного музея-заповедника "Царское Село", закрытого 15 марта до конца карантинных мер, предрекает многократное падение посещаемости после возобновления работы в обычном режиме.

"Мы, конечно, будем сокращать группы, даже организованные группы. Мы посчитали, что между группами мы увеличим разрыв. Предполагаю, что какое-то первое время будем даже принимать людей в масках или, может, выдавать им даже маски. Я думаю, что это понизит посещаемость раза в три", - цитирует ТАСС директора музея Ольгу Таратынову.

В ближайшем будущем соблюдать социальную дистанцию посетителям помогут смотрители. Пока же, отмечает Таратынова, можно говорить о легкости перехода музея в онлайн-формат работы: персонал быстро приспособился к современным сервисам и социальным сетям.

"Наши трансляции смотрят, по нашим данным, в России - от Калининграда до Хабаровска - и за границей есть очень много наших зрителей, это и Америка, и Италия, и Болгария", - рассказала женщина.

По оценке директора, за апрель в деятельности музея онлайн (лекциях, виртуальных экскурсиях) так или иначе поучаствовало свыше миллиона человек.