В Вологодской области внедрят электронные пропуска для въезда в регион

Правительство Вологодской области решило ввести электронные пропуска для въезда в регион, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова.

По словам Кувшинникова, пропуска введут для тех, у кого нет временной или постоянной регистрации на территории Вологодской области. Он подчеркнул, что речь идет непосредственно о въезде в регион, на перемещение внутри области ограниченой пока не вводится.

Постановление планируется принять завтра, 28 апреля. В нем пропишут порядок оформления электронного пропуска.

В России пока известно о 87,1 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее Минкомсвязь объявила, что платформу для выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России.