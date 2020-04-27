Матвиенко приветствует массовое распевание с балконов песни про День Победы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенка с энтузиазмом откликнулась на идею актера Василия Ланового, который предложил россиянам отметить День Победы 9 мая в вынужденном удаленном режиме, но так, чтобы они слышали друг друга.

"В час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", - приводит ее одобрительный комментарий РИА "Новости".

По мнению Матвиенко, уникальный настрой, овладевающий россиянами ежегодно 9 мая, никуда не должен деться, и торжественная атмосфера соотечественникам гарантирована.

"Никакие ситуации, никакая пандемия, ничто не помешает", - уверена спикер Совфеда.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционный парад ко Дню Победы президент Владимир Путин решил перенести - пока на неопределенную дату. Акцию памяти "Бессмертный полк" проведут вовремя, но в онлайн-режиме.