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17:29

Беглов поручил поддержать учреждения культуры Петербурга во время эпидемии

фото ЗакС политика Беглов поручил поддержать учреждения культуры Петербурга во время эпидемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил принять меры поддержки учреждениям культуры, пострадавшим от ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Об этом Беглов объявил на рабочем совещании с членами городского правительства.Он поручил заняться созданием оперативного резерва для поддержки учреждений культуры, которые получали частично или не получали вовсе средств из бюджета. Также правительство намерено финансировать учреждения культуры в то время, когда из-за действующих ограничений были отменены массовые мероприятия.

Поручения даны комитету по культуре совместно с комитетом по экономической политике. В Смольном отметили, что меры позволят за счет бюджета выплатить зарплату сотрудникам тех учреждений, которые в период эпидемии не работают.


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