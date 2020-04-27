Ройзман возмущен перепрофилированием хосписа под "коронавирусный" госпиталь

Политик Евгений Ройзман рассказал о своей борьбе с решением исполнительной власти, которая отдала помещения екатеринбургских хосписа и Института охраны материнства и младенчества для размещения в них больных COVID-19. О неприличности этого решения, считает Ройзман, говорит то, что чиновники перекладывают друг на друга ответственность за него: губернатор "валит" на полпреда, полпред - на министра.

Предложение, которое обнародовал бывший екатеринбургский мэр, состоит в том, чтобы освободить для тех же самых нужд дворец полпреда в Уральском федеральном округе, но пока никакой реакции от властей на него не следует.

"Представляете, насколько красивый был бы ход? Тем самым власть показала бы, насколько она близка к народу, насколько серьезно воспринимает проблему и готова жертвовать своим комфортом ради безопасности людей. Это было бы значительно дешевле, чем перепрофилировать хоспис, и это был бы просто шаг навстречу людям. Но они не понимают этих элементарных вещей и не готовы поступаться ничем", - отметил политик в собственном видеоблоге.

По его словам, жители региона стали свидетелями очередного "хаотичного, спонтанного, невынужденного решения".

Всего в Свердловской области заражено коронавирусной инфекцией 454 человек, а умер от нее один человек.