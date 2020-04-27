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18:29

В Петербурге появится база доноров, переболевших коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге появится база доноров, переболевших коронавирусом

Петербургские чиновники приступили к созданию базы потенциальных доноров, которые благополучно перенесли коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете по здравоохранению. Из крови, взятой на анализ у этой категории граждан, будут получать плазму.

"Сейчас это может быть работа с учреждениями, которые уже выписывали пациентов с коронавирусом. Сдавать кровь человек может не раньше, чем через 14 дней после того, как его выписали из больницы", - рассказали агентству.

Такую же базу ранее начали создавать в Москве.

Всего в городе коронавирусная инфекция выявлена у 3238 человек, а скончалось с ней 27 пациентов.

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