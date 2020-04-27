Российских полицейских обяжут вежливо говорить с гражданами и обходиться без мата

МВД опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов проект кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.

В документе прописаны этические требования к полицейским. Так, им предписано и на службе, и во внеслужебное время "соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона".

Также в кодексе прописано, что правоохранители должны сохранять выдержку, контролировать свои эмоции, видом и действиями "демонстрировать уверенность и спокойствие", даже в случае провокации. Им следует давать разъяснения "без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно,

‎со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты", воздерживаться от жестких действий и резких высказываний в присутствии детей, женщин и пожилых людей.

Полицейские должны вести себя достойно, вежливо, доброжелательно, вызывать доверие и уважение граждан к органам внутренних дел. При управлении автомобилем им предписано быть "образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости". Рекомендовано воздержаться от публичного участия в азартных играх, исключить употребление наркотиков, алкогольных напитков во время службы и накануне.