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18:53

Глава Роспотребнадзора допустила отмену режима самоизоляции после майских праздников

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора допустила отмену режима самоизоляции после майских праздников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что снять режим самоизоляции в России можно будет после 12 мая, передает РБК.

По ее словам, это возможно, если россияне останутся на майские праздники дома. Она пояснила, что уже прошло два инкубационных периода общей продолжительностью 28–30 дней, и теперь нужен еще один. Это позволит закрепить результат и понять, что ограничительные меры можно смягчать, пояснила Попова.

Пока режим самоизоляции в России действует до 30 апреля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии коронавируса. Всего на 27 апреля в России известно о 87,1 тысячах заболевших.

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