Рэпер Noize MC присоединится к онлайн-митингу "За жизнь"

Виртуальную акцию протеста, назначенную на 28 апреля и получившую название "За жизнь", поддержал известный рэп-исполнитель Noize MC, сообщает издание "Открытые медиа". Таким образом, он составит компанию таким политическим и общественным фигурам, как Лев Шлосберг, Дмитрий Гудков, Андрей Пивоваров, Максим Резник и Максим Шевченко.

"Важно, чтобы люди почувствовали солидарность, коллективные действия очень важны сейчас. Нам важно сказать, что пора заканчивать заниматься разрушением государства на фоне такой опасной ситуации с эпидемией и экономикой", - отметила один из организаторов онлайн-митинга, московский политик Юлия Галямина.

Через YouTube участники будут демонстрировать свои протестные плакаты, а также призывать зрителей отмечаться на Яндекс.Картах в том или ином месте с разными слоганами. Noize MC намерен исполнить на веб-камеру в прямом эфире несколько песен.

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