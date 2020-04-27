Общежитие ПГУПС закрыли на карантин

Общежитие Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) закрыли на карантин из-за случая заражения одного из обитателей инфекцией COVID-19. Руководство недовольно легкомысленным, с его точки зрения, поведением студентов, о чем дается понять на официальном сайте вуза.

"Обучающиеся, проживающие в общежитиях ПГУПС, систематически нарушают порядок, который был установлен в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Это привело к тому, что студент, проживающий в общежитии 5 к.3, заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате было выдано предписание главного санитарного врача о полной изоляции проживающих в общежитии", - гласит объявление.

В течение двухнедельной изоляции всех обитателей здания проверят на коронавирус.

В марте по тем же причинам закрывали общежитие СЗГМУ, а на прошлой неделе карантин объявили в общежитии Первого меда. Всего в городе по состоянию на 27 апреля инфекцию COVID-19 обнаружили у 3238 человек, а скончалось с ней 27 пациентов.