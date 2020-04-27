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20:58

Определен новый состав Общественной палаты Петербурга

фото ЗакС политика Определен новый состав Общественной палаты Петербурга

Две трети членов Общественной палаты Петербурга выбрали оставшуюся часть нового состава организации, сообщили ЗАКС.Ру 27 апреля в пресс-службе палаты. Голосование проходило очно, но с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса, уточнили в ОП.

В новый состав Общественный палаты вошел руководитель аппарата организации Андрей Малков, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, директор химико-биологического кластера Университета ИТМО Александр Виноградов, студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Шульженко и другие. Всего избран 21 новый член организации.

Напомним, члены Общественной палаты избираются в три этапа: сначала часть состава выбирает Законодательное собрание, затем часть состава - губернатор. После этого обе части нового состава палаты голосуют за представителей общественных организаций, которые также станут членами организации. 

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ЗакС 1 апреля выбрал 21 члена палаты. Среди них, бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый, экс-министр экономического развития Карелии Валентин Чмиль, настоятель буддийского храма в городе Буда Бадмаев, протоиерей Петр Мухин, настоятель Санкт-Петербургской соборной мечети Равиль Панчеев, главный редактор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих, глава театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб. Также парламент утвердил в качестве представителей палаты бывших муниципальных депутатов Светлану Северенкову (МО "Юго-Запад") и Валерия Солдунова (МО "Сосновая поляна"). 

Губернатор список из 21 человека, которые станут членами палаты, утвердил 3 апреля.  Выбор главы города пал на главу НИУ ВШЭ в Петербурге Александра Ходачека, президента Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" Юрия Бурчакова, председателя правления "Еврейской общины Большой Хоральной Синагоги" Марка Грубарга, ректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислава Еремеева. 

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В новый состав Общественной палаты также выдвигалась бывшая уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. Ее полномочия как омбудсмена истекли в феврале 2020 года. Кандидатуру Агапитовой в марте рассмотрели на заседании соответствующей комиссии при губернаторе Петербурга, но в состав палаты экс-омбудсмен не вошла.  

Фото: Общественная палата Санкт-Петербурга

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