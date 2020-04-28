Петербуржца оштрафовали за попытку сбежать от полиции со школьной площадки

Колпинский суд Петербурга оштрафовал Дельдара Баландина на тысячу рублей за попытку бегства от полиции при задержании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении Баландина был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). 22 апреля он находился на спортивной площадки у гимназии в Колпино, несмотря на запрет посещать их, установленный в рамках режима самоизоляции.

Оказалось, что у Баландина не было при себе документов, и полицейские решили доставить его в отдел полиции для установления личности. На выходе с площадки Баландин вырвался и побежал в направлении дома, на требования остановиться не реагировал, чем, указано в протоколе, воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции.

Баландин признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он побежал, потому что испугался.