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11:38

Дмитриева предложила разрешить посещение парков по графику

фото ЗакС политика Дмитриева предложила разрешить посещение парков по графику

Петербургский депутат Оксана Дмитриева, предрекая продление режима самоизоляции и констатируя вред от постоянного сидения дома, предложила смягчить временные карантинные меры и частично разрешить горожанам посещение парков.

Для того, чтобы избежать больших людских скоплений, депутат находит разумным разрешить людям прогулки по очереди. Ее версия графика выглядит так: днем, с 9 до 14 часов, следует освободить зеленые зоны для возрастной группы 65+, а с 15 до 18 часов - для семей с детьми. В конце каждого дня, по плану Дмитриевой, необходима часовая дезинфекция и закрытие скверов и парков до утра.

"Если решение будет принято, я рекомендую гражданам не пользоваться общественным транспортом для поездок в парки и сады, посещать только ближайшие к месту проживания объекты зеленых насаждений. Эпидемиологическая ситуация в городе остается очень серьезной", - добавила депутат ЗакСа.

В свою очередь, запрет на посещение детских и спортивных площадок ей представляется целесообразным оставить в его нынешнем виде.

В Петербурге коронавирусная инфекция выявлена у 3436 человек.


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