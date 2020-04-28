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11:58

Эсеры хотят обеспечить бедные семьи продовольственно-аптечными сертификатами

фото ЗакС политика Эсеры хотят обеспечить бедные семьи продовольственно-аптечными сертификатами

Петербургские справедливороссы предложили губернатору Александру Беглову организовать выдачу малоимущим семьям специальных сертификатов. Речь идет о своеобразной альтернативе банковским картам - карточках, на которые из бюджета можно было бы переводить каждой семье разницу между суммарным доходом всех ее членов и полуторакратной величине МРОТ для них же. На эти деньги, рассуждают эсеры, малообеспеченные горожане могли бы совершать покупки в продовольственных магазинах и аптеках.

"Подобный формат социальной поддержки в России существует в виде, так называемых, детских карт, которые получают малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи. Полагаю, что этот механизм мог бы эффективно работать и после того, как экономика Санкт-Петербурга реанимируется от последствий влияния коронавируса. Думаю, такой формат позволит добиться высокого уровня адресности предоставляемой помощи и профилактировать возможные спекуляции с картами", - рассудила одна из авторов идеи, лидер городского отделения партии Марина Шишкина.

Отметим, что инициатива рассматривает только те семьи, в которых среднедушевой месячный доход не больше, чем прожиточный минимум. По мнению социал-демократов, следовало бы выдавать продовольственно-аптечные сертификаты через интернет-портал госуслуг. Отдельно оговаривается, что на такого рода пособие нельзя будет приобрести табак и алкоголь.


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