18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:10

"ОНФ.Помощь": Около 90% запросов касаются коронавируса

фото ЗакС политика "ОНФ.Помощь": Около 90% запросов касаются коронавируса

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь на пресс-конференции в ТАСС 28 апреля сообщил, что около 90% поступающих заявлений на оказание поддержки в мобильном приложении "ОНФ.Помощь" касаются коронавируса. Он отметил, что сервис начал принимать такие заявления с марта 2020 года. В настоящий момент уже рассмотрено 10,7 тысяч обращений, рассказал Рябоконь.

По его словам, в "ОНФ.Помощь" действует пять направлений. Самое популярное из них - оказание поддержки пожилым людям во время пандемии коронавируса, уточнил Рябоконь. В частности, им требуется доставка продуктов, лекарств и оплата услуг ЖКХ, пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ. Он добавил, что также в категориях - поддержка предпринимателей, семей с детьми, медицинских работников и оказание помощи в области трудовых отношений. 

Рябоконь рассказал, что основная часть волонтеров, отзывающихся на поступающие обращения, - молодые люди. В частности, участники проекта #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, приложение "ОНФ.Помощь" запущено в январе 2020 года. Оно было создано для оказания поддержки ветеранам. 

Фото: Общероссийский народный фронт

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:40 Муниципал: Сайт МО "Лиговки-Ямской" снова "рекламирует" антикризисную программу Навального

16:28 В Петербурге и Москве не стали отказываться от праздничных салютов в День Победы

16:24 Фонари на Марсовом поле демонтируют для реставрации

15:54 В калининградской больнице коронавирусом заразились 50 человек

15:30 Шишлов получил более 300 жалоб от петербуржцев во время режима самоизоляции

14:55 Работники Балтийского завода требуют выделить им специальный транспорт

14:47 Суд объединил иски против запретов на посещение парков и на массовые мероприятия в одно производство

14:33 Вишневский обратился к Беглову с просьбой отменить запрет на посещение парков

14:25 Медведев призвал единороссов поделиться зарплатой с врачами

14:03 Первомайский марш зоозащитников пройдет в онлайн-формате

13:59 УФАС борется с привилегиями "Треста геодезических работ"

13:56 Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

13:35 В Пскове завели дело о фейках из-за статьи о коронавирусе после жалобы властей

13:32 Явлинский хочет создать общественную комиссию по контролю за цифровыми технологиями

12:59 Дмитрий Быков ждет на виртуальном митинге виртуальных росгвардейцев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru