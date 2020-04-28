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12:31

В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру

фото ЗакС политика В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру

В России с июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, регистрировать  смартфоны по IMEI обяжут их импортеров. Под это определение попадают в том числе россияне, купившие устройство за границей самостоятельно. Бесплатно будут регистрировать телефоны, которые уже использовались на момент вступления закона в силу, после этого процедура будет платной.

О подготовке к введению в России идентификации смартфонов по номерам устройств говорилось в конце прошлого года. Теперь, по данным издания, группа членов Совета Федерации доработала законопроект. В новой версии оговаривается, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 рублей.

Предполагается, что под действие законопроекта не попадут устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оператор связи будет иметь право блокировать устройства, которые не пройдут регистрацию или будут иметь совпадающий с другим номер IMEI. С начала 2024 года они также смогут блокировать утерянные или украденные устройства.

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