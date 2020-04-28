Цыпляев не понимает, зачем хотеть введения ЧП

Петербургский политик и юрист Сергей Цыпляев, рассуждая о мерах противодействия, которые государство принимает в отношении пандемии коронавируса, счел неразумным и избыточным стремление некоторой части оппозиционеров ко введению режима чрезвычайного положения. Если они таким образом хотят добиться выплат населению и бизнесу, то, полагает эксперт, предложенная ими цена не вполне адекватна, а последствия этой "сделки" серьезно ударят по гражданскому обществу.

"Я не понимаю, в чем смысл подобных действий, потому что смысл закона о чрезвычайном положении - это ограничение прав и свообод граждан в условиях либо каких-то проблем с конституционным строем (бунты, революции и прочее), либо эпидемии. Больше ЧП вам не добавит ничего. Надежды, что как только мы его введем, будет скатерть-самобранка, ни на чем не основаны. Давайте сейчас деньги, если они у вас есть, без всякого ЧП", - заявил бывший полпред в эфире "Эха Петербурга".

Ранее похожую мысль высказала публицист Юлия Латынина, предположившая, что пандемия коронавируса пройдет, а "чрезвычайщина" и диктатура, удобные для власти, останутся с россиянами надолго.