Путин планирует "большое выступление" на совещании по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал "большое выступление" Владимира Путина на совещании с губернаторами и членами правительства, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, встреча начнется после 15:00. Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами для пациентов, готовности медицинской инфраструктуры в целом "соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями", а также оценке ситуации с распространением коронавирусной инфекции и перспектив на ближайшее время.

Ожидается, что на совещании доклады представят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернаторы Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя.

На 28 апреля известно о 93,5 тысячах человек в России, заболевших коронавирусной инфекцией. Пока в России действует режим самоизоляции до 30 апреля, предполагающий, что весь апрель объявлен нерабочим.