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Поправки в Конституцию

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12:59

Дмитрий Быков ждет на виртуальном митинге виртуальных росгвардейцев

фото ЗакС политика Дмитрий Быков ждет на виртуальном митинге виртуальных росгвардейцев

Публицист и писатель Дмитрий Быков положительно оценил идею оппозиционеров провести, с учетом действующих карантинных мер, протестную акцию в онлайн-формате. Заранее удручает его только то, что это едва ли принесет участникам ощущение полноценного единства и единого же порыва смелости перед лицом опасности. Однако опасности таким акциям хотя бы для вида можно было бы добавить, отмечает аналитик.

"Надо обеспечить наличие на виртуальном митинге виртуальных росгвардейцев, которые от недоброжелательного взгляда в их сторону катались бы по асфальту от боли, как футболист в разгар матча. И хорошо бы особенно активных участников виртуально изолировать от интернета на срок до 15 суток. Под домашним арестом они и так уже сидят, но надо же это как-то оформить, чтобы хоть повысить чувство самоуважения", - фантазирует автор в новой колонке для "Собеседника".

Поскольку все митинги в России последнего времени, по мнению Быкова, не приносят желаемого результата, а приносят противоположный, он то ли в шутку, то ли всерьез предлагает власти совершить 28 апреля символический акт, подтверждавший бы его мысль. Нужно, пишет автор, утвердить все поправки в Конституцию без всякого голосования по ним.

"Это добавило бы в митинг ту ноту сладкой безнадежности, которая придает всем оппозиционным мероприятиям трагизм, пафос и значительность", - заключил публицист.

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