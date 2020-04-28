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13:56

Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

фото ЗакС политика Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

Петербурженка Ирина Маслова организовала стену памяти медиков, умерших после заражения коронавирусом.

Она развестила портреты умерших медиков на Малой Садовой улицей, напротив комитета. Под портретами разложены букеты красных гвоздик. В Facebook Маслова сообщила, что сюда можно приносить цветы в память о них или просто заказать доставку цветов.

Также Маслова в соцсетях разместила таблицу, в которую предложила жителям других регионов вносить имена медиков, умерших во время эпидемии коронавируса.

В Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса умерли уже восемь медиков. Это заведующий нейрохирургическим отделением Александровской больницы Алексей Филиппов, врач-анестезиолог той же больницы Сергей Белошицкий, медсестры разных больниц Светлана Давтян, Наталья Рожкова, Елена Суглобова, Мария Тышко, врач скорой помощи Антонина Рында, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

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