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13:59

УФАС борется с привилегиями "Треста геодезических работ"

фото ЗакС политика УФАС борется с привилегиями "Треста геодезических работ"

Петербургское управление ФАС выдало предупреждение городскому правительству, согласно которому чиновники должны исправить текст постановления "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку и перемещение объектов для размещения информации" от 2012 года. В нем исключительные полномочия предоставляются ГУП "Трест геодезических работ и инженерных изысканий": только Трест может выдавать схему местности для размещения или перемещения информационных стендов. Однако, считают антимонопольщики, установившийся порядок вещей ни на чем не основан.

"Трест согласно положениям действующего законодательства, не является лицом, на которое возложено осуществление госфункции по изготовлению схемы местности в Петербурге. Такие работы вправе выполнять любое лицо, соответствующее ряду требований законодательства РФ", - говорится в сообщении ведомства.

УФАС усматривает в сложившихся правилах признаки нарушения закона о защите конкуренции. Чиновники должны вычеркнуть упоминание ГУП из текста постановления до 1 июля.

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