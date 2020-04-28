Первомайский марш зоозащитников пройдет в онлайн-формате

Петербургские защитники животных из-за ситуации с коронавирусом решили провести свое ежегодное первомайское шествие виртуально, сообщили ЗАКС.Ру в организации "Голоса за права животных".

Организаторы акции призывают всех неравнодушных горожан до 1 мая выложить в социальных сетях тематическую фотографию или рассказ с пометкой #маршзаправаживотных. В рамках акции обещано выдвинуть свои требования к власти. Кроме того, анонсирована онлайн-конференция зоозащитников.

Напомним, первомайский марш за права животных проходит в Петербурге последние восемь лет. Шествие 2019 года, по словам его организаторов, собрало около 800 человек.

Зоозащитники стали не единственными, кто захотел провести Первомай в режиме "онлайн". О планах петербургских политических сил на День солидарности трудящихся читайте в материале ЗАКС.Ру.