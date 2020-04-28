Вишневский обратился к Беглову с просьбой отменить запрет на посещение парков

Депутат петербургского парламента от партии "Яблоко" Борис Вишневский написал письмо губернатору Александру Беглову с предложением снять запрет на прогулки в парках.

"Не надо считать жителей Санкт-Петербурга неразумными детьми, которые обязательно будут наносить себе вред, рискуя заражением, если только мудрое правительство не позаботится запретить им это делать под угрозой штрафа. Уверен, что граждане все понимают и должным образом заботятся о своем здоровье", - говорится в документе.

Ранее другой петербургский депутат, лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева предложила установить график прогулки в парках для разных возрастных групп. Вишневский считает, что это неправильное решение.

"А что, тех, кто придет в "неположенное" время, оштрафуют? А если в "положенное" был дождь, и гулять было невозможно?" - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Напомним, запрет на посещение значительной части городских рекреационных зон действует в Петербурге с 28 марта. Его установили вскоре после объявления Владимиром Путиным периода нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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