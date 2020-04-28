18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:55

Работники Балтийского завода требуют выделить им специальный транспорт

фото ЗакС политика Работники Балтийского завода требуют выделить им специальный транспорт

Сотрудники Балтийского завода ведут сбор подписей под петицией, в которой они требуют организовать их развозку до станции метро "Василеостровская". В результате принятия карантинных мер пока в настоящее время они вынуждены добираться до метро либо пешком, преодолевая расстояние 2,5 км, либо тратиться на такси. Это объясняется плохой работой автобусов и маршруток, часть которых вообще отменили. Между тем, численность персонала составляет порядка семи тысяч человек.

Рабочие требуют подачи утреннего и вечернего транспорта, в котором проводилась бы регулярная дезинфекция, и напоминают, что поступить таким образом ранее рекомендовал Роспотребнадзор.

"Мы, работники Балтийского завода, вышли на работу во время карантина, так как наше предприятие было внесено в список системообразующих. И потому оно получило право, при соблюдении всех норм безопасности, производить выполнение работ", - говорится в петиции.

По окончании сбора подписей инициаторы передадут петицию руководству завода и в администрацию Василеостровского района.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:40 Муниципал: Сайт МО "Лиговки-Ямской" снова "рекламирует" антикризисную программу Навального

16:28 В Петербурге и Москве не стали отказываться от праздничных салютов в День Победы

16:24 Фонари на Марсовом поле демонтируют для реставрации

15:54 В калининградской больнице коронавирусом заразились 50 человек

15:30 Шишлов получил более 300 жалоб от петербуржцев во время режима самоизоляции

14:55 Работники Балтийского завода требуют выделить им специальный транспорт

14:47 Суд объединил иски против запретов на посещение парков и на массовые мероприятия в одно производство

14:33 Вишневский обратился к Беглову с просьбой отменить запрет на посещение парков

14:25 Медведев призвал единороссов поделиться зарплатой с врачами

14:03 Первомайский марш зоозащитников пройдет в онлайн-формате

13:59 УФАС борется с привилегиями "Треста геодезических работ"

13:56 Напротив комздрава Петербурга появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков

13:35 В Пскове завели дело о фейках из-за статьи о коронавирусе после жалобы властей

13:32 Явлинский хочет создать общественную комиссию по контролю за цифровыми технологиями

12:59 Дмитрий Быков ждет на виртуальном митинге виртуальных росгвардейцев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru