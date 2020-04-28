В калининградской больнице коронавирусом заразились 50 человек

50 медиков и пациентов областной клинической больницы в Калининграде заболели коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".

По словам представителей регионального штаба по борьбе с распространением болезни, 21 случай из них выявлен за последние сутки. Три отделения больницы временно закрыты.

В подобных случаях есть протоколы поведения сотрудников и обработки помещений лечебных учреждений, отметили в штабе. Пациентов максимально разобщают, персонал переходит на сменную систему, принимаются противоэпидемические меры, стационар перешел на "полуинфекционный": перед входом в каждое отделение организованы шлюзы, пациентов кормят в палатах.

В Калининградской области на 27 апреля выявлено 303 случая заражения коронавирусом, по всей России – более 93,5 тысяч.