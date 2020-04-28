Фонари на Марсовом поле демонтируют для реставрации

На Марсовом поле демонтируют фонари, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, передает городское издание "Канонер".

Особенность этих объектов состоит в том, что много лет после распада Советского Союза они никому не принадлежали. После долгих поисков хозяина городское правительство передало их в 2017 году Ленсвету, который, в свою очередь, не имеет возможности проводить нынешнюю реставрацию - так же, как и комитет по энергетике, в ведении которого он находится. В результате работы перешли в ведение КГИОП, поскольку именно у этого комитета есть право реставрировать памятники культурного наследия.

Ожидается, что восемь исторических фонарей, чья история уходит в 1930-е годы, отремонтируют в мастерской в течение ближайших полутора лет и по завершении вернут обратно.