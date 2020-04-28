Депутат МО "Ульянка" жалуется в прокуратуру на агитацию единороссов в колледжах

Муниципальный депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов, изучив многочисленные жалобы жителей Кировского района, обратился к городскому прокурору Сергею Литвиненко с просьбой проверить законность привлечения единороссами к раздаче подарков несовершеннолетних, в том числе студентов колледжей. По данным Кондрашова, в эту деятельность вовлечены такие учебные заведения, как Индустриально-судостроительный лицей, Морской технический колледж им. Сенявина, Колледж водных ресурсов и Реставрационный колледж "Кировский", и это вызывает у активиста большие вопросы, поскольку политическая деятельность в школах и вузах не может быть легальным занятием.

"Есть основания полагать, что руководители данных учреждений, являющиеся членами и муниципальными депутатами от партии "Единая Россия", используют свое должностное положение, вмешиваются в образовательный процесс и пропагандируют идеологию своей партии, что прямо запрещено законом", - напоминает Кондрашов в тексте своего обращения.

Проверить, по его мнению, следует директоров всех четырех колледжей, а также депутата ЗакСа от этой территории, единоросса Сергея Никешина.

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