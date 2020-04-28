Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 13 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до конца майских праздников. Пока ограничительные меры в столице продолжат действовать до 13 марта.

До конца праздников в Москве все еще будет запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, закрыты учреждения культуры и отдыха, торговые центры, салоны красоты, заведения общепита и другие.

Предполагалось, что о продлении режима самоизоляции на майские праздники может объявить президент Владимир Путин в обращении к россиянам в ходе совещания с губернаторами и членами правительства. На 17:20 совещание еще не началось.