Путин поручил разобраться с дефицитом защитных средств для врачей

Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и членами правительства заявил, что в России сохраняется дефицит защитных средств для врачей и поручил повысить их производство.

Путин заявил, что в период эпидемии с нуля развернулось производство ряда лекарств, выпуск аппаратов ИВЛ вырос до 800 в месяц, в мае ожидается, что это число вырастет до 2,5 тысяч. Производство масок, по словам Путина, увеличилось в два раза.

Также Путин поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и в России в целом, и в каждом регионе. Он заявил, что действовать нужно на опережение и надо быть готовым к любому сценарию развития.